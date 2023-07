Verkeerschaos in Oss: spoorwegovergangen tijdelijk dicht na aanrijding op spoor

indebuurt.nl Leuk om te weten: dit is het verschil tussen Bossche herenhui­zen en grachten­pan­den

Den Bosch staat vol bijzondere panden. In de Postelstraat spot je veel oude, historische panden en aan de Brede Haven zie ook tal van bijzondere stulpjes. Maar wat is het verschil tussen deze panden? Wanneer mag je een woning een herenhuis of grachtenpand noemen?