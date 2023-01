Vrijwilligers begonnen 31 jaar geleden het Inloopschip, dat dit jaar sluit: ‘Niet boven maar náást de daklozen staan’

Ziekenhui­zen en zorgverze­ke­raars botsen, klanten mogelijk de dupe

DEN BOSCH/UDEN - Meerdere Brabantse ziekenhuizen botsen met zorgverzekeraars over contracten voor 2023. Het gaat onder meer om ziekenhuis Bernhoven in Uden en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. De vraag is of klanten van zorgverzekeraars als VGZ volgend jaar in deze ziekenhuizen terechtkunnen.

29 december