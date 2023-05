Waar is de brand? Niemand die het op station Den Bosch weet, zelfs de brandweer niet

Bakker of schilder kan overal oefenen, de circusar­tiest heeft vanaf nu ook een plek, in Den Bosch

DEN BOSCH/TILBURG - Een optreden voor bijvoorbeeld Festival Circolo in Tilburg begint met een idee, en met heel veel oefenen. Ideeën zat, steeds meer zelfs, maar geschikte (lees: hoge) oefenruimte ho maar. Tot nu, want tada! Daar is de Bossche Circus Kapel. En Tilburg is de volgende.