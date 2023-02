Windcollectief Oss-Den Bosch vecht voor subsidie bij provincie: ‘Geef ons de kans’

Het Osse Ploegam begon met schep en rupskraan en is uitge­groeid tot landelijke speler

OSS/VINKEL - Gestart door twee broers met een schep en rupskraan, is Ploegam uit Oss inmiddels een landelijke speler. Groot in grond-, weg- en waterbouw en vooral dijkverbetering. En de groei zit erin. Ook door overnames, zoals recent die van Infrascoop in Cuijk.