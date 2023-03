Zayaz gaat dubbel zo snel verduurzamen: ‘Huurders vragen dagelijks wanneer hun huis aan de beurt is’

Man (43) opgepakt voor plaatsing granaat bij zonnestu­dio Den Bosch

DEN BOSCH - Een 43-jarige man is dinsdagochtend aangehouden voor het plaatsen van een handgranaat bij een zonnestudio in Den Bosch op 9 juli vorig jaar. De politie kwam de man op het spoor doordat op camerabeelden te zien was dat hij de handgranaat plaatste.