Zelfs na tientallen ongelukken sloeg Bossche Afvalstoffendienst aanbevelingen in de wind

FC Den Bosch onderuit tegen beloften Schalke: ‘Als we oefenduels willen winnen, hadden we wel tegen amateurs gespeeld’

FC Den Bosch is in zijn tweede duel in de oefencampagne tegen de eerste nederlaag aangelopen. Na de 0-0 tegen de beloften van Borussia Mönchengladbach vorige week, was zaterdag de Onder 23 van Schalke 04 met 2-0 te sterk. Terwijl Den Bosch kansen liet liggen in Gelsenkirchen, sloeg Schalke twee keer toe uit de counter. Maar trainer Tomasz Kaczmarek wil daar niet te zwaar aan tillen.