De kracht van de Facebookgroep: 'Eén groepslid vond zijn biologische vader'

Aantal volgers: 16.700 (zijn verdergegaan op eigen blog)

Opgericht door: zussen Rachida Kharbouch (37) en Najima Kharbouch (31)

Wat is het: De zussen delen hun adviezen over een gezonde levensstijl.



Hoe is Healthy Sisters begonnen?

,,Het begon eigenlijk vier jaar geleden door ons eigen overgewicht. We stopten met ongezond eten en vielen samen 55 kilo af. Daardoor kregen we veel vragen. Mensen wilden weten wat ons wondermiddel was, maar dat was er natuurlijk niet. We begonnen met dagelijkse foto's van ons ontbijt, lunch, diner. Maar ook van het hardlopen. Al snel kregen we meer leden. Inmiddels zijn we van Facebook overgegaan naar een eigen blog en hebben we een boek uitgebracht.''



Wat is jullie geheim?

,,Dat het laagdrempelig is. We promoten geen hypes en we zijn anti-diëten. Puur omdat we zelf alles al hebben geprobeerd. We vielen er wel van af, maar het kwam er net zo hard weer bij.''



Wat zullen jullie nooit vergeten?

,,Dat we laatst een privébericht kregen van een basketbalster. Ze was uitgespeeld door een dame met een hoofddoek, en dat verbaasde haar. Ze schrok van haar eigen vooroordelen, en liet ons weten dat ze juist veel respect voor ons en onze missie had. Dat wij in die zin ook bruggen kunnen bouwen, is heel bijzonder.''