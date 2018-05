Detroit: Become Human - Niets menselijks is deze robots vreemd

Als jij moet onderhandelen met een verwarde gijzelnemer die dreigt een meisje van een flat te gooien, hoe pak jij dat aan? Win je eerst achtergrondinformatie in, steek je dat gevonden vuurwapen in je zak of race je naar buiten, het dakterras op? Kies je voor de agressieve benadering, speel je open kaart of lieg je dat het gedrukt staat?



In Detroit: Become Human bepalen jouw individuele keuzes het verhaalverloop en de uitkomst van deze hoogspanningssituatie, en dat maakt soms een verschil van leven en dood. In deze beginmissie geldt dat ook voor jouw personage, dat met een beetje pech neergeknald wordt of op de stoep te pletter slaat.



In dit geval betekent dat niet het einde van de wereld, aangezien je in deze videogame in de synthetische huid van een androïde kruipt. In die van drie androïdes zelfs: een robotrechercheur, een kindermeisje en een verpleger die zich tot verzetsstrijder ontpopt.



