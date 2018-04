E-divisie primeur: Ajax legt Amerikaan vast

,,In maart belde Bundled (spelersmakelaar kantoor red.) mij op dat Ajax interesse in mij had”, vertelt Calabro. ,,Op dat moment was ik net vertrokken bij New York City FC en in onderhandeling met meerdere clubs, maar na een paar keer bellen met Ajax was ik overtuigd en ben ik voor Ajax gegaan.”



De Amerikaan steekt zijn voorkeur voor de Amsterdamse club niet onder stoelen of banken en heeft grootse plannen in Nederland. ,,Ik vind het geweldig hoe ze zich presenteren, hun outfits zijn top en de spelers fantastisch. Ik hou van Ajax. Ajax maakt legendes en daarom heb ik ook voor ze gekozen. Ze kunnen me brengen waar ik wil zijn, want ik wil de beste zijn.”



Om concurrentie maakt hij zich geen zorgen. ,,Ik zie de andere e-sporters van Ajax niet als concurrenten. We zijn ploeggenoten en ik zal hen altijd steunen ongeacht wat er gebeurt. Het is juist de bedoeling dat we elkaar beter maken.”