Frisse start, frisse laptop

Zonder laptop kom je tegenwoordig niet ver op school of universiteit. Maar waar let je op bij de aanschaf? En wat zijn echte aanraders voor het nieuwe school- en studiejaar?

De expert

Van muizen tot moederborden: managing editor David van Dantzig van Hardware.info vergelijkt van alles. Wat Moederdag is voor parfumproducenten, is het begin van het nieuwe school- en studiejaar voor laptopfabrikanten. ,,Je wordt nu overspoeld met aanbiedingen voor back-to-school-laptops”, weet David van Dantzig, computerexpert van Hardware.info. ,,En dat terwijl die productgroep in feite niet bestaat. Welke laptop het meest geschikt is, hangt namelijk af van je persoonlijke situatie en voorkeuren.” Negen punten om in de winkel tegen het licht te houden:

1. Het besturingssysteem

Die bepaalt in grote mate wat een laptop wel en niet kan. Windows is nog veruit het populairst: het software-aanbod is enorm en je hebt de keuze uit laptops in alle prijsklassen. Zeker in het basisonderwijs timmert Chrome OS echter hard aan de weg, weet Van Dantzig. ,,In feite is het een veredelde browser met een laptop eromheen. Maar je hebt zo geen groot geheugen nodig, de laptops kosten flink minder en alle Android-apps worden sinds kort ondersteund.” Een derde optie is macOS: vooral op hbo’s en universiteiten in zwang, al zit je wel vast aan de gelikte, maar aanzienlijk duurdere Apple-apparaten.

2. Het model

Naast de standaard openklapbare ‘clamshell’ laptop bieden steeds meer merken ook de keuze uit ‘convertibles of 2-in-1-modellen (‘detachables’), waarbij het scherm omklapbaar is en als een bureaukalender is neer te zetten of helemaal los kan als een tablet, inclusief touchscreen. ,,Je laptop wordt dan wel zwaarder en duurder”, waarschuwt Van Dantzig. Al is het voor grafische studies een pluspunt dat het losse scherm dienst kan doen als digitaal tekenblok.

3. De behuizing

Een schoollaptop moet tegen een stootje kunnen, maar niet te veel gewicht toevoegen aan de vaak toch al zware rugtas. Advies: neem in de winkel eens wat modellen ter hand.

4. De werkomgeving

Ook een potje proeftypen kan prima in de winkel. Voelt de toetsaanslag sponzig of tikt-ie juist lekker weg? En vergeet ook het touchpad niet: hoe gladder hoe beter.

5. Het scherm

Het ultieme punt waarop prijs- en kwaliteitsverschil duidelijk wordt. Ook van een budgetlaptop mag je inmiddels een redelijk beeld verwachten. ,,Al zijn ze qua scherpte, helderheid, kleurechtheid en contrast vaak flink minder dan duurdere modellen.” Advies: bekijk het scherm in de winkel rustig vanuit allerlei hoeken, al was het alleen maar voor die wiskundelessen waarbij men onderuitgezakt in de banken hangt. En hoe sexy zo’n glimmend scherm ook oogt, onder de tl-buizen van menig lokaal en collegezaal is een matte variant een betere keus.

6. De processor

Intel Core i5-8250U, i7-8750H of toch i3-8130U? Het oerwoud aan chip- specificaties klinkt voor menig leek alsof de cast van Star Wars wordt voorgesteld. Op de basisschool kom je volgens Van Dantzig nog weg met een i3. Vanaf de middelbare school is het tijd voor een i5 of - voor technische studies - een i7.

7. Het werkgeheugen

8GB is voor de meeste opleidingen een prima keuze. Of 16GB, wanneer je zo’n type bent dat doorgaans 137 vensters tegelijk heeft openstaan.

8. De opslag

Kies een laptop met SSD-opslag; sneller, stiller, lichter, zuiniger en koeler dan een ouderwetse harde schijf. Bij voorkeur 256GB of meer. Of 128GB, indien er ruimte is voor een extra schijf.

9. De videokaart

Wie voor zijn studie architectuur of lucht- en ruimtevaarttechniek met CAD-design of 3D-tekenprogramma’s aan de slag moet, kan het beste even bij de opleiding navragen welke software - en dus videokaart - wordt aangeraden. Voor alle andere studenten en scholieren zijn extra videokaarten volgens Dantzig vooral leuke, maar overbodige lokkertjes voor op de doos. Tenzij je tijdens aardrijkskunde of statistiek natuurlijk stiekem wat zombies wilt afknallen.

De uitslag

Voor de basisschool



Acer Chromebook Spin 11

Prijs: €309

Lichte, handzame convertible met voldoende poorten, doelmatig toetsenbord en touch-screen. Scherm, processor en geheugen kunnen beter.

Middelbare school



Asus VivoBook Flip TP401

Prijs: €349

Een convertible met brede kijkhoeken en een prima werkomgeving. Niet de rapste en helaas met weinig aansluitingen, maar een goede keus voor dit geld.

Mbo/hbo/universiteit



Acer Swift 3

Prijs: €749

Allround werkpaard met fijn toetsenbord, prima accuduur, veel aansluitingen, stevige, lichte behuizing en een breed, mat scherm. Kleurweergave mag beter.

Mbo/hbo/universiteit



Medion S6425

Prijs: €483

Ietwat log, maar prima budgetkeus zonder in te leveren op hardware. Goed scherm, prima werkomgeving en voldoende geheugen. Waar voor je geld.

Mbo/hbo/universiteit



Apple MacBook Pro

Prijs: €1799

Uitstekend scherm, dito behuizing (licht doch stevig), veel processorkracht en een lange accuduur. Een luxe laptop met bijbehorend prijskaartje.