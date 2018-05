Google-deurbel filmt ook voorbijgangers: zorgen om privacy

Vanaf vandaag is hij voor Nederlandse consumenten te bestellen: de Nest Hello, een deurbel met ingebouwde HD-camera. Nest had al slimme thermostaten, rookmelders en bewakingscamera's op de Europese markt, en vandaag wordt daar de Nest Hello (kostprijs 279 euro) aan toegevoegd. Met deze slimme deurbel kun je op jouw smartphone, tablet of tv in high definition zien wie er voor de deur staat en ermee communiceren. De Nest Hello (van Google) is overigens niet de eerste deurbel die dat trucje verstaat; op diverse deurposten en muren in het land houdt bijvoorbeeld de concurrent Ring (van Amazon) al een oogje in het zeil.

Volledig scherm De deurbel Nest Hello met ingebouwde camera © Nest Deze deurbel 2.0 is bel, bewakingscamera en nachtkijker ineen, die automatisch een melding stuurt als hij een bijzondere activiteit of beweging registreert. Bovendien kun je met een abonnement beelden tot wel dertig dagen terugkijken. Met een zogenoemd Nest Aware-abonnement (vanaf 5 euro per maand) krijgt het gadget ook extra kunstmatige intelligentie van de cloud, en kun je hem leren gezichten te herkennen, zodat je concrete meldingen krijgt als bijvoorbeeld je schoonvader, de buurman of de schoonmaakster voor de deur staat.

Externe servers

Volledig scherm De deurbel Nest Hello neemt iedereen op die voor de deur staat © Nest Erg handig allemaal, maar tegelijkertijd raakt het ook aan de privacydiscussie. De deurbel staat namelijk continue aan - ook als hij niet wordt ingedrukt - en de geregistreerde beelden belanden op de externe servers van Google, waarvan Nest bedrijfsonderdeel is en dat niet bepaald geassocieerd wordt met het begrip privacy. Een deurbel waarmee je haarscherp het individu ziet dat jouw auto bekrast, klinkt misschien niet verkeerd in de oren, maar wat als oom agent aanbelt om na een straatruzie de videobeelden op te eisen? Of de overbuurvrouw even topless gaat onder het toeziend oog van dit altijd waakzame gadget?



Hans de Zwart, directeur van Bits of Freedom: ,,Wat mij het meeste zorgen baart, is dat deze zogenaamde 'deurbel' - een erg eufemistisch label - een van de vele manieren is waarmee Google informatie verzamelt. Data waar de gebruiker zelf niets over heeft te zeggen en die het bedrijf gebruikt om nog betere voorspelmodellen te maken en zo te gelde te maken. In feite zou Google jóu moeten betalen om die camera op te hangen, maar het is juist andersom: je moet een abonnement nemen.''

Voorlichting