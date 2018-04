'Homo-datingapp Grindr deelt data over hiv-besmetting met bedrijven'

Dagelijks gebruiken zo'n 3,6 miljoen mensen de applicatie. ,,Grindr biedt een unieke plek voor de openheid over hiv-status", zegt James Krellenstein van belangengroep voor aids-patiënten Act Up tegen Buzzfeed. Juist omdat er op diverse plekken in de wereld nog veel homofobie is, en homoseksualiteit in sommige landen zelfs verboden is, gaat het om gevoelige gegevens.



Het delen van de informatie met derden zou dan ook bijzonder gevaarlijk zijn, stelt veiligheidsonderzoeker Cooper Quintin van de Electronic Frontier Foundation. ,,Als iemand slechte bedoelingen heeft, is de informatie nu niet alleen bij Grindr, maar op wel drie plekken te vinden."