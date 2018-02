Jongeren: Dvd stelen erger dan onbetaald film downloaden

Safer Internet DaysJongeren vinden een dvd stelen uit een winkel erger dan een film of serie illegaal downloaden. En liegen over je leeftijd in een winkel is ernstiger dan je leeftijd online aanpassen. Dat blijkt uit onderzoek in het kader van Safer Internet Days 2018* die vandaag van start gaan.

Over het algemeen zijn de jongeren veel 'strenger' als het gaat om fysieke overtredingen. Terwijl 81 procent van mening is dat een film stelen erger is, denkt slechts 6 procent zo over illegaal downloaden. Ook over het hacken van de computer wordt 'lichter' gedacht dan iemands huis ongevraagd binnenkomen (44 procent tegenover 9 procent). In een winkel zeggen dat je ouder bent, wordt erger gevonden dan online je leeftijd aan te passen (42 procent tegenover 12 procent).



Als het gaat om pesten, wordt de ernst van cyberdelicten beter ingezien. Meer dan de helft vindt pesten online en op school even erg (56 procent). Slechts in één geval 'wint' het online gedrag het van fysiek gedrag. Jongeren vinden het namelijk minder erg om een hoger cijfer te krijgen door fysiek te spieken dan door online het behaalde rapportcijfer aan te passen (7 procent tegenover 78 procent).

Hacken

Uit het onderzoek blijkt verder dat een op de zes Nederlandse jongeren weleens een cyberdelict heeft gepleegd, onbewust of bewust. Tussen de 16 en 17 jaar is dit percentage zelfs 33 procent. Denk daarbij aan hacken, je online als iemand anders voordoen om vertrouwelijke gegevens te verkrijgen, het online bedreigen van mensen of het downloaden van films zonder ervoor te betalen.

Aan het laatstgenoemde maken jongeren zich het meest schuldig: 37 procent heeft dit weleens gedaan en nog eens twee op de tien zou overwegen dit te doen. Toch weten jongeren wel degelijk dat het verboden en strafbaar is.

Volledig scherm © ANP

Strafbaar of niet?

Ook van hacken en een computersysteem onbruikbaar maken door bijvoorbeeld een DDoS-aanval (beide 90 procent) is bekend dat dit strafbaar is. Maar online een product kopen waarvan de prijs te mooi is om waar te zijn (heling), wordt door 55 procent niet gezien als strafbaar, terwijl dit wel degelijk het geval is. Wat verder opvalt is dat twee derde van de jongeren ervan overtuigd is dat online pesten of beledigen strafbaar is, terwijl hier in de wet geen specifieke bepaling over is opgenomen.

De jeugd liet zich ook uit over wat dan een passende straf zou zijn. Boetes, iets terugdoen voor de maatschappij, een telefoonverbod en een HALT-straf worden het vaakst genoemd. Een gevangenisstraf of een boete voor de ouders, worden als minder geslaagde berispingen gezien.

*Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Safer Internet Centre Nederland. Dit is een partnerschap tussen drie partijen: ECP | Platform voor de Informatiesamenleving (met de website Veiliginternetten.nl), het Expertisebureau Online Kindermisbruik en Mediawijzer.net. Meer dan duizend jongeren tussen de 12 en 17 jaar beantwoordden vragen over cybercrime. De Safer Internet Days duren tot en met 13 februari 2018.