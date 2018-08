Tabaksindustrie zet influencers in om sigaretten te promoten

De tabaksindustrie betaalt in het geheim influencers om sigarettenmerken te promoten. Dit blijkt uit onderzoek van Campaign for Tobacco-Free Kids en Netnografica, een Amerikaans onderzoekbureau. Via wereldwijde campagnes komen zo miljarden jonge mensen, ook Nederlanders, in aanraking met reclame voor tabaksproducten, zonder dat ze het doorhebben.

Uit het onderzoek blijkt dat vier tabaksfabrikanten de afgelopen twee jaar op verschillende manieren in het geheim hun tabaksproducten hebben gepromoot op verschillende sociale media. Het gaat om de vier grootse tabaksfabrikanten ter wereld: Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International en Imperial Brands.

Een van deze misleidende manieren is om zogeheten influencers, populaire mensen op sociale media die producten aanprijzen, in het geheim tabak te laten promoten. Alleen in Amerika zijn deze berichten, van meer dan 400 influencers, al meer dan 8,8 miljard keer bekeken. Wereldwijd zelfs meer dan 25 miljard keer.

@cecilitie the most creative unicorn 🦄🦄 #tastetheunknown #neuland #neuland2018 #cexgirl #cexlife 69 Likes, 4 Comments - CEX (@cex.life) on Instagram: "@cecilitie the most creative unicorn 🦄🦄 #tastetheunknown #neuland #neuland2018 #cexgirl #cexlife"

Er zijn geen Nederlandse influencers gevonden die tabaksproducten hebben gepromoot, zegt Jenna Mosley van Campaign for Tobacco-Free Kids. ,,Maar we zijn er wel achter gekomen dat een Italiaanse tabakscampagne voor het merk Lucky Strike is bekeken door mensen die in Nederland wonen.'' Volgens Mosley is dat ook precies het gevaar van dit soort reclames: ,,Ook al adverteer je maar in één land, via het internet bereik je gemakkelijk mensen vanuit de gehele wereld, waaronder ook jonge kinderen van dertien jaar.''

Influencers

De tabaksfabrikanten gaan sluw te werk. Allereerst vertellen ze influencers om niet de hashtag 'ad' of 'sponsored' te gebruiken. Normaal worden deze aan het bericht toegevoegd, zodat kijkers weten dat het gaat om een advertentie. Daarnaast moeten influencers specifieke hashtags gebruiken die bij de verschillende tabakscampagnes horen. Deze hashtags lijken onschuldig en worden ook door niet-influencers gebruikt. De meest voorkomende zijn: LikeUS, Nighthunters, TasteTheUnknown, AheadBR en Decide to Evolve.

Quote Sociale media speelde een belangrij­ke rol voor het adverteren op internet. Het gaat om jonge mensen die andere jonge mensen beïnvloeden. Annonieme influencer

Ook krijgen influencers tips mee om hun foto's zo authentiek mogelijk eruit te laten zien. De sociale mediadiensten zelf hebben daardoor niet in de gaten dat er geadverteerd wordt en dus blijven de fabrikanten onder de rader.

Netnografica heeft meerdere influencers gesproken die voor de fabrikanten berichten posten. Om de interviews te gebruiken in het onderzoek is anonimiteit beloofd.

Illegaal

Reclame maken voor tabak is in Nederland en vele andere landen illegaal. In Nederland mag er alleen binnen een straal van 5 meter vanaf een verkooppunt reclame worden gemaakt. Ook hebben sociale mediadiensten strenge richtlijnen als het gaat om het maken van reclame voor merkproducten. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, die gaat over de handhaving van de tabakswet , bekijkt de zaak.

Geen weet