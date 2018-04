Vertrekken van Facebook? Zo doe je het

Klaar met Facebook? Zo vervang je het

Heb jij ook de knop omgezet en ben je er klaar voor om je account te verwijderen? Zorg dan in ieder geval dat je weet hoe je bepaalde dingen kunt vervangen. Een paar tips.

Messenger

Verstuurde je regelmatig berichtjes via Messenger? Die functionaliteit is eenvoudig te vervangen door een berichtendienst die gebruikmaakt van versleutelde berichten. Signal is daar een voorbeeld van. Voorwaarde is daarbij wel dat je vrienden het ook gebruiken.

Evenementen

Gebruikte je de evenementenfunctie om te ontdekken wat er bij jou in de buurt te doen is? Dan zul je voortaan je toevlucht moeten nemen tot agendasites. En natuurlijk is er ook nog altijd de huis-aan-huiskrant.

Verjaardagen

Dankzij Facebook dacht je de afgelopen jaren waarschijnlijk een stuk beter aan de verjaardagen van je (verre) vrienden. Valt dat ook nog vol te houden zonder het sociale netwerk? Wellicht is de oude vertrouwde verjaardagskalender wel het beste alternatief, maar alle verjaardagen in de agenda van je telefoon zetten is natuurlijk ook een optie.

Inloggen

Superhandig dat je overal kon inloggen via Facebook. Maar hoe ga je dat doen zonder? Voor alle diensten waar je normaal gesproken met Facebook inlogt, moet je nu een eigen wachtwoord aanmaken. Om al die wachtwoorden uit elkaar te kunnen houden, is het aan te raden om een passwordmanager te gebruiken, zoals Lastpass of 1Password.