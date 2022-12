Agent op het hoofd geslagen door dronken man in centrum Breda

De favoriete Top 2000 van ‘onze’ muzikanten: Kate Bush en The Who populair

In de nacht van zaterdag op zondag start Radio 2 weer met de jaarlijkse Top 2000. Welke nummers staan in de top 3 van muziekartiesten uit deze regio? Twee namen komen vaker terug: Kate Bush en The Who. En ze steunen graag Nederlandse collega's.

24 december