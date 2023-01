Áltijd weer die milieuvereniging, waardoor die nieuwe huizen er níét komen

Met ‘vergeten’ granaat­scherf in zijn rug herstelt soldaat Aleksei in Tilburg: ‘Er sloeg een bom in, mijn benen deden het niet meer’

TILBURG - Soldaat Aleksei Hetmanenko raakt gewond aan het front in de oorlog tegen Rusland. Nu verblijven de Oekraïner en zijn vrouw in Tilburg. Dagelijks staat hij in contact met zijn kameraden in de oorlog. ,,Pas toen mijn vriend begon te schreeuwen, drong het tot me door.”

20 januari