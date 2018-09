Analyse: De gebakken peren van Tuf Recycling

DONGEN - Hoe lang kan een bedrijf dat zich niet aan de vergunningseisen houdt z’n gang gaan? Best lang, zo blijkt. Want kunstgrasrecyclaar Tuf Recycling is sinds januari 2015 gevestigd aan bedrijventerrein Tichelrijt in Dongen en werkt tot op de dag van vandaag in strijd met de vergunningseisen. Ondanks diverse handhavingscontroles en zelfs dreiging van een dwangsom.

Tuf Recycling, eigendom van de Belgische Anneleen van Trimpont, vestigde zich in januari 2015 aan de Vierbundersweg in Dongen. Het bedrijf verwijdert zand en rubbergranulaat uit kunstgrasmatten afkomstig van sportvelden. De schoongemaakte matten gaan naar een Belgisch bedrijf om te worden gerecycled, zand en rubber gaan naar een grondverwerkingsbedrijf.

Onder vuur

Vanaf het moment dat het bedrijf zich in Dongen vestigt, ligt het onder vuur. In eerste instantie van de branchevereniging van recyclingbedrijven. Die waarschuwt de gemeente dat Tuf Recycling - met 80 procent marktaandeel een grote speler in de markt - geen vergunning heeft. Pas na diverse verzoeken tot handhaving van de branche voeren politie en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB, werkt in opdracht van gemeenten in de regio, IC) een controle uit, om te constateren dat het bedrijf inderdaad zonder de vereiste papieren werkt. Tuf Recycling krijgt een boete en wordt stilgelegd. In juni 2016 krijgt de recyclaar de benodigde vergunning en kan hij aan de slag. In oktober, februari, april en juni voert het OMWB controles uit. Elke keer weer blijkt Tuf op vier punten niet te voldoen aan de vergunningseisen: 1)geen bodemonderzoek, 2)te hoge stapels die tegen de regels in 3)onafgedekt zijn, en 4)rubbergranulaat op het terrein én op de openbare weg dat bij een regenbui zo het riool instroomt.

'Geen reden tot ongerustheid'

De situatie wordt nog precairder als eind oktober de veiligheid van rubbergranulaat in twijfel wordt getrokken en omliggende bedrijven aan de bel trekken. Volgens de gemeente Dongen, die door deze krant meerdere malen over de kwestie wordt benaderd, is er echter ‘geen reden tot ongerustheid’, en betreft het lichte overtredingen waar ‘geen bloed uit vloeit’. Na de controle afgelopen juni lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen als de gemeente Tuf Recycling dreigt met een dwangsom van 500 tot 5.000 euro per overtreding. Wederom krijgt Tuf tot 17 juli de tijd om aan de eisen te voldoen. Ook wordt het uitgenodigd voor een ‘dringend gesprek op bestuurlijk niveau’.

Nog niet volgens de regels

Inmiddels is het een maand na het laatste ultimatum. Tuf Recycling werkt nog steeds niet volgens de regels. De situatie duurt intussen twee en een half jaar. De gemeente laadt, door steeds maar een nieuw ultimatum te geven, de verdenking op zich niet te wíllen handhaven. Waarom is niet duidelijk. Volgens ingewijden verkeert het bedrijf financieel in zwaar weer omdat het veel klanten verloren zou hebben. Handhaving en het opleggen van een dwangsom zouden in dat geval de doodsteek voor Tuf Recycling kunnen betekenen. Wie is dan verantwoordelijk voor de verwerking van de stapels kunstgras? Grote kans dat dat de gemeente is. Die - en dus de belastingbetaler - blijft in dat geval met de financiële gebakken peren zitten.