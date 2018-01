Berg lachgaspatronen gevonden in Dongen, geen lachende jongeren te bekennen

Het lachgas dat erin zit, wordt door jongeren ingeademd om een kortstondige high van te krijgen. Ze blazen er eerst een ballon me op, om vervolgens de inhoud in te ademen. Zonder ballon bestaat de kans op bevriezingsverschijnselen van de longen.

Op hangplekken worden deze patronen vaker aangetroffen. Ze zijn goedkoop en worden gewoon in winkels verkocht als slagroom- of ballonpatronen.

Meer meldingen

Er komen steeds meer meldingen binnen over deze patronen. In Den Bosch waren er in 2015 nog slechts vier meldingen, in 2016 en 2017 waren dat er steeds rond de dertig.

Narcosemiddel

Lachgas werd lang geleden in de medische wereld in gebruik genomen als narcosemiddel. Ook wordt het gas als conserveermiddel gebruikt voor zelfgemaakte slagroom. Door een lachgascapsule toe te voegen aan de slagroom in een spuitbus blijft deze langer houdbaar. Tien lachgasballonnetjes staan volgens het Nederlands Instituut voor Volksgezondheid (RIVM) gelijk aan een narcose van een kwartier. ,,Wat doet herhaald kortdurend zuurstofgebrek door lachgas met jonge hersenen? Daar maken we ons wel zorgen over'', aldus Marlies van Goor, wetenschappelijk medewerker van het Trimbos Instituut en auteur van een informatiefolder over lachgas.