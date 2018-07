Bottelen energiedrankjes Coca-Cola Dongen gaat onverminderd door

In de fabriek op de grens met Tilburg worden energiedrankjes als Monster en Nalu gebotteld en verder gedistribueerd door Coca-Cola. Het merk Monster is in handen van de Hansen Beverage Company, Nalu is van Coca-Cola zelf.

De supermarkten Lidl en Aldi hebben besloten energiedrankjes al Red Bull, Monster en Nalu niet langer te verkopen aan jongeren onder de 14 jaar. De drankjes liggen al langer onder vuur, omdat ze schadelijk voor de gezondheid zouden zijn.

Ouder publiek

Volgens Hoogstad verkoopt Coca-Cola de energiedrankjes alleen aan ouder publiek. ,,Deze producten hebben we nooit gericht op jongeren onder de 16. Daarvoor hebben we een gedragscode opgesteld met andere partners in de branche.''

Hoogstad zegt dat het te vroeg is om iets te zeggen over de gevolgen van de beslissing van de supermarkten voor de productie van de energiedrankjes. ,,De maatregel is nog maar net ingevoerd.''

Voorlopig verandert er volgens Coca-Cola niets aan de productie.