Dronken Tilburger (26) opgepakt voor bedreiging buschauffeuse, verzet zich en spuugt tijdens aanhouding

Interview Frank Zijlmans (69) is ook als pensionado heel actief: ‘Zo creëer ik mijn eigen energie­bron’

BREDA - Sommige mensen worden nooit moe, lijkt het wel. Bredanaar Frank Zijlmans (69) is zo iemand. Hij werkte tachtig tot honderd uur per week en was tegelijk voorzitter en vrijwilliger bij allerlei verenigingen. Als pensionado is hij weer voorzitter van drie organisaties; hij fietst, hij wandelt en is af en toe dj. Waar haalt hij de energie vandaan?

13:40