Brandweer redt kat uit woning bij keukenbrand in Dongen, veel schade

Minister De Jonge ziet hoe Tilburgse energiecoa­ches gratis hulp bieden: ‘Er valt veel te winnen met gedrag’

TILBURG - Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) zag maandag in Tilburg hoe de zeven energiecoaches inwoners helpen om energie te besparen. Mehmet Collu is een van de coaches. Met zijn gratis hulp zijn bewoners gemiddeld 155 euro per jaar goedkoper uit.