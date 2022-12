De carnavalswagen komt er, maar kosten rijzen de pan uit: ‘IJzerprijs is door het dak gevlogen’

Niet alleen Breda worstelt met een stedenband met China

BREDA - In de Bredase gemeenteraad ontstaat steeds meer ongemak over de stedenband met Yangzhou. Dat is niet uniek: in steeds meer Brabantse steden staan banden met Chinese steden onder druk. In Oosterhout en Eindhoven sneuvelden die dit jaar al.

14 december