Dekbed in vlammen: bewoonster uitslaande brand in flat Sterrebos nog in ziekenhuis

BREDA - Twee dagen na de brand op kerstochtend in een flatwoning aan het Sterrebos in Breda, is nog niet bekend hoe het dekbed in de slaapkamer vlam heeft gevat. De bewoonster van de flat op de vierde verdieping ligt in het ziekenhuis.

Zij moet nog worden gehoord, aldus de politie.

Op de dag van de brand meldde de politie dat een dekbed vlam had gevat. Hoe die brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.

Volgens politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk moet er eerst met de bewoonster worden gesproken om de conclusie te kunnen trekken of er sprake is van een strafbaar feit. ,,Pas wanneer wij de bewoner horen kunnen wij bepalen of er sprake is van opzet of nalatigheid.”

Veel roetschade

De woning op de vierde verdieping brandde volledig uit. In de woning daarboven op de vijfde verdieping was veel roetschade. De 83-jarige bewoonster daarvan moest haar woning verlaten en werd ondergebracht in een hotel.

Wanneer de flatwoningen weer bewoonbaar zijn, is volgens eigenaar woningcorporatie Laurentius, nog niet duidelijk. ,,We zijn druk in de weer, het is een ontzettend vervelende situatie. Het is allemaal maatwerk, daarom zijn onze wijk- en buurtbeheerders er nauw bij betrokken. Zij inventariseren momenteel de schade en voeren gesprekken met bewoners.”

Privacy

Over de toedracht doet Laurentius geen uitspraak 'vanwege de wet op de privacy'. Zij verwijst door naar brandweer en politie. Om dezelfde privacy-reden doet de corporatie geen mededelingen over de huisvesting van de dakloos geraakte bovenbuurvrouw.

Hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren, is evenmin bekend. ,,Ook dat is maatwerk", aldus de woordvoerder van de woningcorporatie.

Volledig scherm Aan het Sterrebos is een grote brand uitgebroken in een flatgebouw. © Perry Roovers/Eye4images