Directeur Tuf: 'We waren dicht bij een oplossing, werkten goed samen'

,,Ik ben meteen in de auto gesprongen en hierheen gereden'', zegt Trimpont bij RTL Nieuws. Tegenover BN DeStem wilde ze niet inhoudelijk reageren, buiten de ene mededeling dat van opzet geen sprake is. ,,Ik en de jongens hebben níets met de brand te maken.''



Ze reageert daarmee op de verdenking dat het wel érg verdacht is dat het pand in brand vliegt op de avond dat de gemeenteraad van Dongen zou debatteren over een oplossing voor het bedrijf vol problemen.



,,We hebben al twee jaar heel intensief contact met de burgemeester en de gemeente'', zegt Van Trimpont bij RTL. ,,We zijn de laatste twee maanden zeer intensief aan het werk om het op te lossen. Dat doen we samen.'' Ze was héél dicht bij een oplossing, besluit ze.