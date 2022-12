Dit Is Mijn Breda wil nieuwkomers durf geven om te praten

BREDA - Nieuwkomers die na 600 lesuren niet slagen voor hun inburgering krijgen vaak ontheffing. Tegelijkertijd blijft kennis van de Nederlandse taal belangrijk. Daarom organiseert Hello Breda samen met het Digi-Taalhuis de opfriscursus Dit Is Mijn Breda.

,,Vandaag gaan we lekker praktisch onderzoeken: wat is mijn Breda. Hebben jullie er zin in? ”, zegt Ahmad Sherih van Hello Breda enthousiast. Voor hem aan tafel zitten tien vrouwen en één man met foto’s van Breda voor de neus. Allen zijn nieuwkomers die het inburgeringsexamen niet hebben gehaald of tijdens de coronapandemie taalachterstand opliepen.

,,Die foto’s hebben ze zelf gemaakt en daar gaan ze nu een poster van maken. Op die manier leer ik ze nadenken over hun plek in de stad”, verklaart Sherih even later. Zelf kwam de man 8 jaar geleden vanuit Aleppo naar Breda. Hierdoor weet hij hoe unheimisch een nieuwe woonplek soms kan aanvoelen. Zelf leerde de man echt van de stad houden toen hij een smal straatje in het centrum tegenkwam vol cafeetjes. Een plek die hem deed denken aan zijn eigen jeugd. Hello Breda hoopt tijdens het project dan ook vooral nieuwkomers te bereiken die amper de deur uitkomen. ,,Deze mensen hebben vooral zelfvertrouwen en durf nodig om bijvoorbeeld dat praatje met de buren te beginnen.”

Quote Vier keer zakken voor een examen na 600 lesuren komt hard aan en werkt ontmoedi­gend Ahmad Sherih, Hello Breda

Informeel en lokaal

Naast posters maken is tijdens het project ook veel tijd gereserveerd voor taallessen. Hierbij ligt eveneens de nadruk op het informele en het lokale. Een bewuste keuze, want volgens Sherih ligt het accent bij inburgeringscursussen soms wel heel erg op klassikaal woordjes stampen en het halen van een papiertje.

,,Er zijn genoeg nieuwkomers die in hun eigen land nooit naar school gingen. Vier keer zakken voor een examen na 600 lesuren komt dan hard aan en werkt ontmoedigend.” Tussen 2013 en 2019 kregen zo’n 3000 statushouders ontheffing omdat ze te vaak waren gezakt. Een aantal dat sinds de coronapandemie alleen maar verder is gegroeid.

Eerste echte visitekaartje

Dit is mijn Breda wordt ondersteund door het Digi-Taalhuis Breda. Educatief medewerker Sophie van Mackelenbergh hoopt dat de deelnemers ook na de cursus van drie weken bezig blijven met taal. ,,Ik geef daarom straks een rondleiding door de bibliotheek en vertel over ons project Taalmaatje waarbij ze worden gekoppeld aan een vrijwilliger.”

Ook krijgen de deelnemers informatie over het gelijksoortige Buddy to Buddy-programma. Verder is er in januari een terugkommoment waarbij de posters van de nieuwkomers worden tentoongesteld. Wellicht het eerste echte visitekaartje dat deze mensen afleveren in Breda zonder zich druk te hoeven maken over slagingskansen.