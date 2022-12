Dongen strikt Marcel van der Sloot als nieuwe trainer: ‘Deze club past bij mij als persoon’

Geen verder onderzoek naar an­ti-Zwar­te Pietengraf­fi­ti in Breda, daders blijven onbekend

BREDA - Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor het aanbrengen van anti-Zwarte Pietgraffiti vorige maand in de Bredase wijk Tuinzigt. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de schade op de daders verhaald kan worden.

22 december