Dongen wil eigen windmolen bij Tilburgse Spinder

DONGEN/TILBURG - Word lid van Energie Dongen, investeer 250 euro of meer in je 'eigen' windmolen en profiteer van de opbrengst. Dat is kort gezegd de boodschap van Energie Dongen. De cooperatie geeft op 8 mei een voorlichtingsavond in het Cambreur College.

Inzet: een eigen windmolen voor Dongen op het toekomstige burgerwindmolenpark bij stortplaats de Spinder aan de rand van Tilburg. Op 14 mei doet wethouder Bea van Beers de aftrap voor het plan dat gedragen wordt door elf energiecooperaties in de regio Hart van Brabant.

Op 15 mei start de inschrijfperiode. Tot 1 juli is de verkoop van de 'winddelen'. Die moet leiden tot de bouw van vier windmolens op burgerwindpark de Spinder, in het noorden van Tilburg. Die molens leveren net zoveel elektriciteit als 6.600 huishouden verbruiken. Dat geeft een flinke hoeveelheid minder CO2-uitstoot.

Zij staan op eigen terrein van afvalverwerker Attero, de waterzuivering van Waterschap de Dommel en Gemeente Tilburg. De windmolens worden passend voor het landschap gesitueerd in het zicht van de al aanwezige stedelijke horizon van Tilburg.

Energiecoöperaties

Het geld is het enige waar het windmolenplan nu nog om 'draait'. Het bestemmingsplan is rond, de landelijke subsidie voor duurzame energie is toegekend. Als de leden van de energiecoöperaties - in hun eigen dorp of wijk- samen tien procent van de investering bij elkaar brengen kan geld worden geleend bij een bank. Als alles meezit en het type molen is gekozen, zouden de windmolens al in 2019 kunnen draaien.

Energie Dongen is een van de eerste duurzame cooperaties in het land. Begonnen met zonnepanelen voor particulieren werken de vrijwilligers nu aan plannen voor twee zonneweides in Dongen, waarvan een op het het gemeentelijk grondgebied Tiggelrijt. Wethouder Bea van Beers zegt 'supertrots' te zijn op de actviteiten van het energiecollectief. ,,Energie Dongen is een zelfstandige organisatie, maar voor het windmolenproject hebebn wij een subsidie toegekend samen met het Hart van Brabant."