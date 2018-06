Dongense advocaat Bart V. uit ambt gezet

DONGEN - Advocaat Bart V., die een kantoor in Breda had, mag zijn beroep nooit meer uitoefenen. V. staat dit najaar voor de rechter wegens vermeende betrokkenheid bij wapen- en drugshandel.

Bont

De 44-jarige V. maakte het tijdens zijn discutabele carrière zó bont dat hij nu 'van het tableau is geschrapt' door de Raad van Discipline, die hem eerder al voor onbepaalde tijd schorste.

De Dongenaar werd een jaar geleden in Amsterdam aangehouden omdat hij onder meer betrokken zou zijn geweest bij drie wapenleveringen. Volgens het Openbaar Ministerie werkte hij samen met twee broers uit Sint Willebrord en had V. ook te maken met handel in drugs.

Verslaafd

Tijdens politieverhoren legde de al jaren omstreden advocaat gedeeltelijke bekentenissen af. Hij verklaarde onder grote druk te staan, uitgelokt te zijn en hij erkende dat hij al lang kampte met een alcohol- en drugsprobleem. Vanwege zijn verslaving en criminele contacten bleef V. tot begin dit jaar in hechtenis. De rechter vond het niet vertrouwd hem thuis zijn proces te laten afwachten.

'Prutswerk'

Inmiddels had de Dongenaar - beëdigd in 2001 - zich al uit eigen beweging laten uitschrijven als advocaat. Tot grote opluchting van West-Brabantse collega's uit het vak die twee jaar geleden in BN DeStem al publiekelijk hoopten 'dat Bart zou opdonderen'. Ze noemden hem 'een sjoemelaar, oncollegiaal en onfatsoenlijk', hadden naar hun zeggen geld tegoed van de man die volgens hen al te vaak 'prutswerk' leverde.

Bende

V. werd in het verleden door zijn beroepsgenoten meermalen tuchtrechtelijk veroordeeld en geschorst, onder meer omdat hij strafdossiers van zijn cliënten open en bloot in een garage liet slingeren. In zijn kantoor aan de Bredase Sofiastraat was het een administratieve bende, constateerde de deken van de Orde van Advocaten. Werkzaamheden, dossiers en declaraties klopten niet, bleek uit onderzoek.

De rechtszaak tegen Bart V. en drie medeverdachten, onder wie de twee Willebrordse broers, staat gepland in november bij de Rotterdamse rechtbank, en dus niet in Breda. Dit omdat advocaat V. in de West-Brabantse regio stond ingeschreven.