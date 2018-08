Dongense burgemeester opgelucht om Huijbens bekentenis dat hij valse aangiftes deed

,,Na lange tijd is er nu duidelijkheid in deze zaak. Het is goed om te horen dat er in Dongen nooit sprake is geweest van bedreiging van iemand die zich inzet voor de samenleving en het openbaar bestuur", zegt Starmans in een reactie op de schikking die het Openbaar Ministerie met Huijben heeft getroffen.

Werkstraf

Huijben heeft een werkstraf van tachtig uur geaccepteerd. Door deze schikking te treffen, hoeft hij niet meer voor de rechter te verschijnen. Het OM liet vandaag weten dat het voormalige raadslid alsnog een bekentenis heeft afgelegd. De zaak is geschikt vanwege de 'kwetsbare psychische gesteldheid' van Huijben.



Burgemeester Starmans betreurt het dat politie en justitie onnodig veel tijd zijn kwijt geweest aan deze zaak. ,,Het is niet goed dat politie en het Openbaar Ministerie veel tijd en energie hebben moeten steken in een zaak die achteraf gezien helemaal geen zaak was. Dat is ten koste gegaan van onderzoek in andere dossiers waar mensen de hulp van politie en OM goed hadden kunnen gebruiken. Dat is betreurenswaardig'', zegt Starmans.



Hulp

De burgemeester zegt te hopen dat Huijben gebruik maakt van de hulp die hem wordt geboden. ,,Hij is jong en het is belangrijk dat hij, zowel voor hemzelf als voor zijn omgeving, gaat bouwen aan een toekomst zonder incidenten. Door te bekennen dat hij een valse aangifte heeft gedaan, heeft hij een belangrijke eerste stap gezet. Ik wens hem alle kracht toe bij het vervolg.’’

Begin dit jaar maakte het OM bekend dat het toenmalige raadslid zou worden vervolgd omdat hij een mishandeling en bedreiging had verzonnen. In de media vertelde hij dat de bedreigingen te maken hadden met de opvang van vluchtelingen in Dongen. Zijn verhaal zorgde voor veel ophef.

Dreigbrieven

Huijben zelf heeft lange tijd verklaard dat de vervolging van het OM hem 'compleet heeft overvallen'. Dat er uit het politieonderzoek naar de bedreigingen geen bewijzen naar voren kwamen, verbaasde hem. ,,Alle dreigbrieven die binnen zijn gekomen zijn in het bezit van het OM. Ik begrijp het niet", zei het Dongense raadslid. ,,Ze kunnen beter energie steken in het opsporen van mijn bedreigers dan in deze zaak, want de bedreigers lopen nog vrij rond."