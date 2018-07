Dronken automobilist veroorzaakt ongeluk en rijdt slingerend door in Dongen

Dongen al in training vanwege duel met Willem II

10 juli Ruud Kaiser, de trainer van derdedivisionist Dongen, had liever in een later stadium van de voorbereiding tegen Willem II gespeeld. ,,Maar als je de kans krijgt om tegen een eredivisionist uit de buurt te oefenen, dan moet je die niet laten schieten", aldus de nieuwe coach van de Dongenaren over het duel van woensdagavond (19.00 uur in Dongen).