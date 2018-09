Elke jonge ouder kent de stem van Julius (14) uit Dongen

DONGEN - De komende maanden trekt hij door het land als Tiuri in de musical ‘Brief voor de Koning’. Maar we kennen Julius de Vriend (14) uit Dongen toch vooral als stem van vele kinderhelden. Ryder uit Paw Patrol , bijvoorbeeld.

Julius de Vriend maakte zijn musicaldebuut in de Eftelingvoorstelling Droomvlucht en stond daarna op de planken tussen Rick Engelkes en Pia Douwes in Kramer vs. Kramer. Later volgden de musicals Pluk van de Petteflet, The Sound of Music en Tina, De Musical. In 2016 won hij als dertienjarige het AVROTROS-programma New Musical Star.

Naast zijn reeds opgebouwde musicaloeuvre leent Julius zijn stem aan tientallen, zo niet honderden nasynchronisaties van buitenlandse (kinder-)films en series. In mei 2017 won hij tijdens het Zilveren Koe Gala, hét jaarlijkse evenement voor stemacteurs, de award voor beste kind acteur; het zilveren zonnetje.

Hij is al jarenlang Casper, van Casper en Emma. Hij is Ryder, het jochie uit Paw Patrol. De jonge Kristoff in de Disneyfilm Frozen, Puc in Finding Dory en het nerdje in The Magic Schoolbus. Ook is zijn stem te horen in De Smurfen en - zeer recent - in netflixseries als Creeped Out en The Best Worst Weekend Ever. Inmiddels heeft Julius meer producties op zijn naam staan dan hij zich kan heugen.

,,Mama, dat ben ik toch?”, vroeg hij eens toen er een film langskwam op tv. Hij was zijn rol in de verfilming van Roald Dahl’s James and the Giant Peach even vergeten. Anders dan spelen op toneel, is acteren in de opnamestudio veelal een solo-optreden.

,,Meestal brengt een van mijn ouders me naar de studio in Amsterdam. Eenmaal daar krijg ik de teksten voor het eerst te zien. Voor een film van bijvoorbeeld Casper en Emma zijn dat zo’n 12.000 inzetten zoals dat dan heet.” Andere acteurs ziet hij tijdens de opnamen zelden. ,,Al heb ik wel samen met Tygo Gernandt gewerkt. Hij was heel aardig.”

Ondanks dat hij met zijn stemklussen aanzienlijk meer verdient dan dat hij zou doen als vakkenvuller in de Albert Heijn, loopt hij er niet mee te koop. ,,Wat ik verdien gaat naar een spaarrekening voor later”, zegt hij. ,,Eens per jaar of zo, dan koop ik iets wat ik heel graag wil hebben, bijvoorbeeld een horloge.”

Geluksonderbroek

De Vriend voelt zich thuis in de theaterwereld, met al haar typische gebruiken en bijgeloof. Zo is het in de toneelwereld een faux pas om elkaar succes te wensen voorafgaand aan de voorstelling. Dat brengt immers ongeluk. In Engeland hoor je ‘break a leg’ (breek je been) en de Duitsers maken het nog bonter door elkaar ‘Hals- und Beinbruch’ (breek je nek én je been) toe te wensen. In Nederland houden veel spelers het bij toi-toi-toi. Daarnaast kennen veel acteur elk hun eigen eigenaardigheden of vaste gebruiken. Zo ook Julius.

,,Voor aanvang van elke voorstelling móet er even een appje komen van mam.” Ook was er jarenlang een geluksonderbroek. ,,Ik weet dat het stom klinkt”, zegt Julius terugkijkend. ,,Maar ik was het zo gewend." Uitgerekend de eerste avond dat hij - mede op aandringen van zijn moeder, die het ding wat te kinderlijk vond worden - besloot hem thuis te laten, ging het brandalarm af.

De rest van het seizoen is alsnog uitgespeeld in de vertrouwde boxer. Pas bij Tina, De Musical is definitief afscheid genomen van het vertrouwde maar inmiddels écht te klein geworden kledingstuk.

Dat er tussen de acteurs onderling ruimte is voor een dolletje, zelfs óp het podium, blijkt uit een foto die Julius laat zien. Gemaakt tijdens The Sound of Music, waarbij Tony Neef in de rol van oom Dettweiler de Von Trapp de kinderen voorleest. ,,Zie je de verschrikte gezichten van sommige acteurs?”, zegt Julius. ,,Dat komt omdat Tony op dat moment vanachter het boek een bepaald handgebaar richting de zaal maakt.”

Nieuwe stem

In de afgelopen twee jaar kreeg Julius, zoals alle jongens van zijn leeftijd, de baard in de keel. ,,Ik moest even wennen aan mijn nieuwe stem. Het was een kwestie van opnieuw leren zingen. Sommige hoge noten haal je ineens niet meer.” Vanwege zijn veranderde stem heeft hij wel enkele klussen op moeten geven. ,,Ryder van Paw Patrol bijvoorbeeld, die wordt nu door iemand anders ingesproken. Jammer, maar daar staat tegenover dat ik andere rollen krijg.”

Kijkend naar de toekomst lijkt de weg naar een glanzende musicalcarrière geplaveid. Mocht het er ooit van komen, staan er twee producties met stip op zijn wensenlijstje. ,,Miss Saigon zou ik heel graag willen doen. En Dear Evan Hansen, die speelt momenteel op Broadway. Daar zitten de gaafste musicalnummers ooit in."