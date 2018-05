Faunabescherming Oosterhout geschrokken door doodgebeten zwaan en looft beloning uit voor gouden tip

DONGEN – De politie kwam zaterdagmiddag in actie voor een doodgebeten zwaan op de Dongedijk in ’s-Gravenmoer. Faunabescherming Oosterhout reageerde geschokt op het bericht. ,,Het is gewoon triest”, reageert een vrijwilliger van deze belangenbehartiger. Het lot van zwanen gaat de man zo nauw aan het hart dat hij een beloning uitlooft voor de gouden tip.

,,Ik las het en was zeer ontdaan. Daar gaan we weer," dacht hij. ,,Het is zo aangrijpend dat zo’n weerloos beest wat wordt aangedaan,mogelijk door het toedoen van een hondeneigenaar”, vertelt de vrijwilliger. ,,Misschien kon deze persoon er niets aan doen, maar hij of zij had zich in ieder geval kunnen melden bij de politie.”

De man nam contact op met deze krant omdat hij geschrokken was door het bericht en zich verbaasde over het feit dat de politie niet direct een oproep voor getuigen bij het Facebookbericht had geplaatst. ,, Alsof het niet ernstig genoeg is. Zwanen kunnen in sommige situaties kwetsbare dieren zijn, al kunnen ze heel goed voor zichzelf opkomen. Soms moeten ze beschermd worden in deze verhardende maatschappij waar niet altijd respect getoond wordt voor weerloze dieren. Deze dieren hebben zo nu en dan bescherming nodig, omdat enkele mensen zich niet weten te gedragen.”

Onlangs nog was hij getuige van hoe een hondenbezitster haar hond los liet in een park, waar honden niet los mogen lopen. ,,Deze hond rende op een zwanennest af om vervolgens vlak langs het nest, waar net kuikens geboren waren, een frisse duik te nemen in het water. De hond keek niet echt naar de zwanen om, maar zorgde voor een zeer gevaarlijke en stressvolle situatie voor de zwanen en de kuikens. Je snapt het egocentrische gedrag van sommige mensen gewoon niet."

Dat er geen getuigenoproep bij het bericht stond, geeft niet aan hoe de politie over dit soort zaken denkt, blijkt uit een reactie politie. ,,Wij zijn net zo gebrand op het pakken van de daders als deze man is”, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Faunabescherming Oosterhout wil echter een stap verder gaan en looft een beloning uit van 75 euro voor de gouden tip. ,,Ik moet het wel uit eigen zak betalen.” Dat moet de eenmans belangenbehartiger wel op persoonlijke titel doen, legt de politie uit. ,,Wij horen graag tips van mensen die iets van dit voorval gezien of gehoord hebben, maar wij kunnen niet meewerken aan een gouden tip. Altijd als de politie iets dergelijks hanteert, komt dat vanuit het Openbaar Ministerie. Wij kunnen niet direct of indirect geld uitloven voor een tip.”

De woordvoerder geeft ook aan dat het in deze zaak mogelijk niet nodig is. ,,Tipgeld wordt meestal uitgeloofd als we vermoeden dat mensen meer informatie hebben, maar een zetje in de rug nodig hebben om die informatie ook te delen. In het geval van dierenleed melden getuigen zich vaak spontaan, omdat het mensen veel doet.”