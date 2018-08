Gedupeerde campingeigenaar Dongen: 'Dit is geen huis-tuin-en-keukendiefstalletje'

De elektrische fietsen stonden in een stalling op het campingterrein. De stalling was open, de fietsen waren op slot. Dieven hebben vermoedelijk in de nacht van donderdag op vrijdag de fietsen meegenomen. "Er waren zelfs fietsen die met een extra zwaar slot aan elkaar vastgemaakt op slot stonden. En toch zijn ze meegenomen. Er is door de dieven gebruikt gemaakt van grove middelen. Dit is geen huis-tuin-en-keukendiefstalletje, maar een georganiseerde zaak", vertelt Van den Ouweland.

Totaal onthuts

Voor de campingeigenaar en zijn vrouw is de situatie uiterst vervelend. Gelukkig voor hun waren de gedupeerde gasten niet boos op het tweetal. "De gasten waren totaal onthuts, maar ze namen ons niets kwalijk over de diefstal. Het blijft toch een vervelende situatie. De meeste mensen waren gelukkig verzekerd en hebben gelijk contact opgenomen met hun verzekeringsmaatschappij."

Maatregelen

Van den Ouweland gaat op zijn campingterrein de nodige maatregelen treffen om een herhaling in de toekomst te voorkomen. Maar hij hoopt ook dat de gemeente actie zal ondernemen. "De camping ligt in een buitengebied en de verlichting van de straat is aan de magere kant. Er staan wel een paar lantaarnpalen, maar het is hier 's nachts gewoon hartstikke donker. Het buitengebied is eigenlijk 's nachts hier een vrijstaat van vreemde gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld diefstallen en drugsdumpingen."

Camera's