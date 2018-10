Gemeente Dongen: 'Brand Tuf Recycling geen gevaar volksgezondheid'

video Keuken­brand in woning in 's Gravenmoer, veel rook in de straat

13 oktober 'S GRAVENMOER - In de keuken van een woning aan de Emmalaan in 's Gravenmoer is zaterdagavond omstreeks 19.00 uur brand ontstaan, waarschijnlijk in de afzuigkap. De brand zorgde voor flink wat rookontwikkeling in de straat.