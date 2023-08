IN HERINNERING Klompenman Adriaan Kamp (1946-2023) gaf ‘zijn’ Waspik kleur: ‘Hij was voor de duvel niet bang’

WASPIK - De jeep, de klompen. Daaraan was hij te herkennen. Maar Adriaan Kamp was vooral kleurrijk door zijn karakter. Volstrekt authentiek, wars van autoriteit. Was gek op bier, op zijn voetbalclub Waspik. En het dorp zelf. Hij overleed op 7 maart 2023, op 76-jarige leeftijd.