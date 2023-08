‘Geïnteres­seer­de koper’ steelt auto in Waalwijk, slachtof­fer een stuk meege­sleurd

WAALWIJK - Aan de straat Hofstad in Waalwijk is een man op een gewelddadige manier bestolen. Hij had aan het einde van de middag een afspraak om zijn auto te verkopen, maar werd beroofd van zijn voertuig.