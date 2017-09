Gevonden Christusbeeld Dongen komt van begraafplaats Hoogerheide

DONGEN/HOOGERHEIDE - De zoektocht naar de eigenaar van het houten kruisbeeld, dat maandag in een sloot in Dongen werd aangetroffen duurde niet lang. Kort nadat woensdagavond een bericht over het Christusbeeld online kwam, meende wijkagent Chris van der Veen het twee meter hoge beeld te herkennen. ,,Dat stond tot voor kort op de begraafplaats in Hoogerheide.''

Van der Veen belde penningmeester Anton van der Weijst van parochiebestuur De Bron, waar Hoogerheide onder valt. Die hoefde niet lang na te denken, ,,Ons beeld. Een week of drie geleden is het op het kerkhof weggehaald. We rekenden er niet meer op, maar soms helpt het toeval een handje.''

Corpus

Koperdieven sloegen in augustus hun slag bij de rooms-katholieke kerk en de begraafplaats in Hoogerheide. Behalve het houten kruis met bronzen corpus namen ze vijf koperen regenpijpen mee. Over dat laatst zit Van der Weijst niet zo in. ,,Die konden we wel vervangen, maar het corpus is voor ons een emotionele klap. We hebben meteen aangifte van diefstal gedaan.''

Het kruisbeeld diende als laatste afscheidsplek bij begrafenissen, waarna de overledene naar de laatste rustplaats op het kerkhof achter de kerk werd gebracht.

Italië

Het beeld is twintig jaar geleden aangeschaft. ,,Dat hebben we speciaal vanuit Italië over laten komen. We spraken al over de aanschaf van een nieuw kruis, maar dat is gelukkig niet nodig. Ze konden er kennelijk niet goed mee uit de voeten.''

Aan de hand van de foto concludeert Van der Weijst dat het kruisbeeld geen schade heeft opgelopen. ,,Donderdag zal ik met de gemeente Dongen bellen. Dan staat het hopelijk weer snel op zijn vertrouwde plaats op het kerkhof.''

De gemeente Dongen plaatste woensdag op haar Facebookpagina het bericht dat het Christusbeeld was gevonden in een sloot bij de Voldersweg.