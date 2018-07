Illegale taxichauffeur in Dongen raakt busje kwijt na flinke lijst overtredingen

Agenten kwamen de snorder tegen op de Heibloemstraat in Dongen. Hij viel op omdat de remlichten van zijn bus niet werkten, daarnaast droeg hij ook geen gordel. De politie besloot daarop om het busje aan de kant van de weg te zetten voor verdere controle.

Niet verzekerd

Daaruit bleek dat er wel meer mis was. Zo was het voertuig niet verzekerd en gaven mensen die achterin de bus zaten aan dat zij betaald hadden voor hun ritje. De bestuurder had geen papieren om als taxichauffeur te mogen werken en dus was ook dat een overtreding.

Agenten namen de bus in beslag. Tijdens het ritje naar het politiebureau bleek het voertuig technisch ook niet helemaal in orde. De agent achter het stuur merkte dat er wat mis was met de stuurinrichting. Daarom is op het bureau het voertuig technisch doorgelicht.

De zaak is doorgespeeld naar Inspectie Leefomgeving en Transport. Zij kunnen bepalen om de bestuurder een dwangsom op te leggen, waarbij hij een boete van duizenden euro's kan verwachten bij een volgende overtreding.

Kosten