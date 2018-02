Krukje uit Dongen moet Nederland beter leren poepen

Hoe houdt de regio Tilburg zich onder de griep?

1 februari TILBURG - Wie dat dat de griepepidemie rond de kerstdagen al zijn top had bereikt heeft het mis: afgelopen week meldden zich meer nieuwe grieppatiënten dan in de weken daarvoor. De echte piek zou nog moeten komen. Maar wat heeft dat nu al voor invloed in Tilburg en omgeving: lopen afdelingen bij bedrijven leeg, zijn er zoveel leerlingen of docenten ziek dat hele klassen of misschien wel scholen dicht gaan, loopt het storm bij huisartsen en ziekenhuizen? Het Brabants Dagblad wil het graag weten.