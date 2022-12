Kunnen we die pontons in het Spanjaardsgat niet kopen?

Osman Erbas vindt met Moerse Boys nieuwe club én uitdaging: ‘De club was er als de kippen bij’

Moerse Boys heeft in de naam van Osman Erbas een nieuwe trainer gevonden voor het aankomende seizoen. Erbas komt over van VV Dongen, waar hij dan vier jaar trainer is geweest. ,,Heel leuk dat ik weer bij een dorpsclub aan het werk ga.”

22 december