Lange rijen vlak voor kerst bij Voedselbank Breda: ‘Dat voelt dubbel’

Het verdriet om thuisstad Tilburg van architect Joris Verhoeven: ‘De lat ligt hier altijd het laagst’

TILBURG - De laatste keer dat er in Tilburg grote architectuur van topniveau opdook was in de jaren 70. ,,Het station en de schouwburg”, zegt architect Joris Verhoeven. Vooral de laatste jaren is het ‘zielloos’, vindt hij. ,,Je moet niet ten koste van alles bouwen. Juist daar gaat het vaak mis.”

15:46