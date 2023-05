‘Maak de straat een beetje leefbaar’, vragen bewoners Hoogstraat na nieuwe tegenslag

Het dubbelle­ven van Coen Janssen: ’s ochtends anoniem op de camping, ’s avonds op het podium van Metallica

OSS - Het ene moment speelt hij voor 60.000 man in een kolkend stadion. Het volgende staat hij met het gezin op de camping waar geen mens hem herkent. Welkom in het wonderlijke leven van Coen Janssen (42), de Ossenaar die komend weekend met Epica in het voorprogramma staat van Metallica. ,,Een droom die uitkomt.”