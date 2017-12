Man krijgt zuur over zich heen door exploderende accu

Dongenaren mogen meepraten over inrichting omgeving Dr. Willem Dreeslaan

12 december DONGEN - Wie mee wil praten of denken over de inrichting van Dr. Willem Dreeslaan, Looiershof, Park Vredeoord, Nieuwstraat en Wilhelminaplein in Dongen is donderdag 14 december welkom op een inloopavond. Die wordt van 19.00 tot 21.00 uur gehouden in De Woonloods aan de dr. Willem Dreeslaan 1 in Dongen.