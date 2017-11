Mogelijk taakstraf voor 'bizar ongeluk' met verkeersbrigadier in Dongen

De bestuurder, een 30-jarige Dongenaar, werd verblind door de laagstaande zon en reed, weliswaar met maar 30 per uur, zonder te remmen door. De vrouw belandde meters verderop in de straat. ,,Het was een bizar ongeluk'', zei de vrouw gisteren tegen de rechter. ,,We stonden daar duidelijk zichtbaar, met een hesje en een stopbord. Je ziet me van tientallen, zo niet honderden meters af al staan.'' Daarmee sloeg de vrouw de spijker op z'n kop. Achterliggers zagen de verkeersbrigadier en de kinderen wel, terwijl ze zelfs harder reden dan de Dongenaar, die vanwege het beperkte zicht alleen zijn snelheid iets had aangepast. Maar was het genoeg? ,,Misschien had ik moeten stoppen'', zei de man zelf. Talloze kinderen en ouders zagen de verkeersbrigadier 'als een lappenpop' door de lucht vliegen. Onder die mensen het 10-jarige zoontje van de vrouw. Die rende naar zijn moeder. ,,Ik zag hem in totale paniek en ik kon helemaal niets voor hem doen.''