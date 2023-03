Negen ton extra voor IKC J.J. Anspach in Dongen, oppositie noemt krediet ‘een blanco cheque’

Carnavals­mo­nu­ment De Haaykaan­ter: heilige graal en waakvlam van het Raamsdonk­se carnaval

RAAMSDONK - Het is altijd carnaval in Den Haaykaant. Dat bleek zaterdagavond tijdens halfvasten bij de druk bezochte onthulling van het carnavalsmonument De Haaykaanter op de rotonde in het dorp.