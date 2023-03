ONI zet goede reeks voort met overwinning op subtopper, Dongen verliest van Sleeuwijk

Eindelijk witte rook: Henk Valk wordt officieel de nieuwe NAC-directeur

Het heeft wat voeten in de aarde gehad en ook NAC vindt dat het allemaal langer heeft geduurd dan de bedoeling was, maar vijf maanden na het eerste contact is zaterdag Philips-man Henk Valk officieel gepresenteerd als de nieuwe algemeen directeur. Zijn eerste werkdag in Breda staat gepland voor 1 juni.