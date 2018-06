Oosterhout boos om uitbreidingsplan Van Cranenbroek Dongen

DONGEN/OOSTERHOUT - Het is hommeles over de uitbreidingsplannen van tuincentrum Van Cranenbroek in Dongen. De gemeente Oosterhout is tegen de 7537 vierkante winkelmeters die er bij Van Cranenbroek bij moeten komen en voelt zich voor het blok gezet.

,,Uitbreiding van winkelmeters buiten het kernwinkelgebied is tegen alle afspraken. Daar komt bij dat er geen gedegen vooroverleg met Dongen is geweest”, aldus wethouder Robin van der Helm (Economie). Oosterhout ziet geen andere uitweg dan een zienswijze in te dienen tegen het bestemmingsplan.

Ook de provincie, de Regio West-Brabant (RWB), enkele koepelorganisaties en Themapark BV onder meer van Groot Winkelplein Oosterhout, hebben zienswijzen tegen het plan ingediend.

Familiebedrijf Van Cranenbroek, een keten met een mix van tuinartikelen, gereedschap, fietsonderdelen, speelgoed en kerstartikelen, denkt met een ruimere winkelopzet en betere presentatie de strijd tegen internetaankopen beter aan te kunnen. Voor de vestiging in Dongen is een nieuwe indeling bedacht met minder magazijnruimte waardoor er meer winkeloppervlakte vrijkomt. Aangezien de bebouwing binnen de grenzen van het huidige perceel valt, is er dus ‘geen uitbreiding van detailhandel’, zo betoogt de gemeente Dongen.

De tegenstanders zien dat anders, omdat er in hun visie wel degelijk winkelmeters bijkomen.

Van der Helm: ,,De gemeente Oosterhout doet er alles aan om te komen tot een versterking van het kernwinkelgebied en te komen tot een concentratie van winkels in dat gebied. Ook regionaal werken we met elkaar samen om die economische structuur te versterken en bewaken. Als collectief proberen wij dus ook dergelijke ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. De uitbreiding van Van Cranenbroek, in het bijzonder indachtig het te verkopen assortiment, gaat lijnrecht in tegen dat beleid. Omdat deze voorgenomen uitbreiding van Van Cranenbroek ook gevolgen heeft op de winkelstructuur in Oosterhout, is door de gemeente Oosterhout steeds aangegeven tegen die uitbreiding te zijn.”

Op de vraag van BN DeStem ‘welke argumenten er zijn om toch extra winkelmeters toe te staan’, gaat het college van B en W van Dongen niet in.

In het bestemmingsplan over Van Cranenbroek staat dat ‘de concurrentie in de regio enigszins zal toenemen’ en ‘er zal geen sprake zijn van onaanvaardbare effecten op het woon-, leef- en ondernemingsklimaat in de gemeente Dongen en evenmin elders in de regio zoals in de gemeente Oosterhout. Er zullen dan ook in beginsel geen winkels de deuren hoeven te sluiten, waardoor de leegstand niet zal toenemen.’

Daar is Piet Moll, eigenaar van het Groot Winkelplein in Oosterhout, het niet mee eens. Zijn Themapark BV diende een zienswijze in. Daarin schrijft hij: ‘Er wordt volledig voorbijgegaan aan het feit dat binnenkort op ons Groot Winkelplein de grootste Boerenbondwinkel van Nederland, met een omvang van 2400 vierkante meter, wordt gevestigd. Dat is een branche waarin ook Van Cranenbroek actief is. Wij verwachten wel degelijk negatieve effecten als de plannen doorgaan.’

De Retailadviescommissie, speciaal ingesteld door de provincie om nieuwe winkelplannen samen met gemeenten en provincie af te stemmen, is glashelder over het plan Van Cranenbroek. ‘Concurrentie met detailhandel in de kernen van omliggende gemeenten is onvermijdelijk. Zeker voor de naburige gemeente Oosterhout waar de leegstand in 2016 met 116 procent was toegenomen, is kwetsbaar.’

Volgens het college van Dongen zijn er de afgelopen jaren gesprekken gevoerd over het plan met buurgemeenten, regio en provincie. Robin van der Helm: ,,Het laatste overleg op 30 oktober 2017 vond plaats, nadat het ontwerpbestemmingsplan al was gepubliceerd. Er kan dan ook niet gesproken worden van een afstemming tussen beide gemeenten. Ook heeft geen afstemming plaats gevonden met de Regio West-Brabant.” Ook de provincie, RWB en de Retailadviescommissie komen tot de conclusie dat er ‘geen onderlinge afstemming’ is geweest.

Het college van B en W in Dongen geeft aan dat er meer tijd nodig is om alle zienswijzen te behandelen. ,,Aangezien de zienswijzen uiteenlopen met onze opvattingen tot dusver hebben wij een derde-deskundige ingeschakeld om ons te adviseren.”