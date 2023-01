Oosterhouts stadhuis in Arendshof pakt miljoenen euro’s duurder uit

Zeldzame kraakwilg in Breda moet weg: ‘Ik ben zo boos dat ik me aan de boom wilde vastlijmen’

BREDA - In het Luciapark in Breda wordt een zeldzame kraakwilg gekapt, omdat er oude benzinetanks uit de grond worden weggehaald. Dat is tegen het zere been van enkele bewoners en de Partij voor de Dieren.

10:00