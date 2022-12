Parkeerkaarten voor gehandicapten in regio Breda bovengemiddeld duur

Zorgen over parkeren en groen, maar veelbespro­ken plan Waalwijkse Clemens­kerk kan wel door

WAALWIJK - Het ambitieuze bouwproject rond de Clemenskerk in Waalwijk kan voorlopig door, alle verzet uit de buurt ten spijt. Wel deelt de gemeenteraad de zorgen over groen en parkeren in de wijk. Daar komt extra aandacht voor.

16 december